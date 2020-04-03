موسكو تتهم صحيفة إيطالية بنشر أخبار كاذبة معادية لروسيا

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اتهمت وزارة الدفاع الروسية، صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، بنشر أخبار كاذبة تدعى فيها أن المساعدات الروسية لإيطاليا لمواجهة " كورونا" عديمة الفائدة، وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي)- أن الصحيفة الإيطالية "تتستر بحرية التعبير وتعددية الآراء، وتتلاعب فى موادها بمعلومات كاذبة من أدنى درجة، تعود إلى عهد الحرب الباردة، وتتميز برهاب الروس".

وأوضح البيان، أن الصحيفة الإيطالية تحاول التشهير بروسيا، التى ردت على نداء استغاثة من الشعب الإيطالى.

كانت "لاستامبا"، قد نشرت أخبارا نقلا عن مسئولين ومصادر لم تذكرها، تفيد بأن 80% من المساعدات التى قدمتها روسيا لإيطاليا لمحاربة فيروس كورونا لا فائدة منها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن افتتاح مستشفى ميدانى فى مدينة بيرجامو فى إقليم لومبارديا شمالى إيطاليا، حيث يسهم الجيش الروسى فى تجهيزه.

وقالت الدفاع الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين المقبل فى العمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد فى المستشفى الميدانى".

يشار إلى أن، المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسى وإيطالي.

وكانت قد وصلت فى 22 مارس الماضى إلى إيطاليا، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم 8 فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.