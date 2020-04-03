محافظ القليوبية يتابع تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بعد مد العمل

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجراءات تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الجمعة، بمدارس القناطر الخيرية، يرافقه الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأكد "الهجان"، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره، ومن خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات، فقد تم مد العمل بتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يومي الجمعة والسبت وذلك بالـ12 مدرسة الموزعة على مدن ومراكز المحافظة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور الذين لم يسمح لهم الوقت استلام الشريحة.

وأضاف الهجان، أن عملية توزيع الشرائح تشهد حتى الآن إقبالًا معتدلًا بدون تزاحم من أولياء أمور الطلاب، بالإضافة إلى مراعاة واتباع كافة القواعد والتحذيرات الصحية من قبل العاملين، وكذلك توجيه وإرشاد أولياء الأمور منعًا للتكدس، وحفاظًا على صحتهم كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالقيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الإنتهاء من توزيع شرائح التابلت علي الطلاب.

ومن ناحيته قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية قامت بتجهيز 12 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل "التابلت المدرسي" على منصة الوزارة الالكترونية، وتوزع دون مقابل.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

سكرتير عام القليوبية ومدير تعليم القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية يتابع تسليم شرائح التابلت