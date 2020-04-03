اليوم السابع
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فوجى فيلم تبتكر جهازا لاختبار كورونا يظهر النتائج فى غضون ساعتين

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:19 ص
فوجى فيلم تبتكر جهازا لاختبار كورونا يظهر النتائج فى غضون ساعتين كورونا
رويترز

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قالت شركة فوجى فيلم هولدنجز اليابانية إنها ابتكرت جهاز اختبار جديدا لفيروس كورونا يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فحسب، وذكرت الشركة في إفصاح اليوم الجمعة أن الجهاز من ابتكار (فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب) التابعة لها وسيطرح في 15 أبريل نيسان.

وقالت إن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 سيكون قادرا على إظهار النتيجة أسرع من أجهزة الفحص المستخدمة في الوقت الراهن التي تحتاج إلى مدة بين أربع وست ساعات لكشف نتيجة الاختبار.

ويجري اختبار عقار أفيجان الذي يعالج الإنفلونزا وابتكرته فوجي فيلم كعلاج للفيروس في الصين.


كورونا

فيروس كورونا

فوجى

اختبار كورونا

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