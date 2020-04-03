اليوم السابع
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طبيب: فيروس كورونا سيبلغ الذروة فى فرنسا نهاية هذا الأسبوع

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:26 م
طبيب: فيروس كورونا سيبلغ الذروة فى فرنسا نهاية هذا الأسبوع محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور أنطوان أشقر الطبيب المختص فى الأمراض الصدرية، ردا على سؤال حول تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى فرنسا، "نحن فى الحجر الإجبارى منذ أكثر من أسبوعين، ننتظر بلوغ الذروة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وهذا راجع للحالات التى أصيبت قبل فرض الحجر"، مضيفا "أدعو الجميع إلى البقاء فى المنازل حتى تتمكن المستشفيات من التكفل بالمصابين"، و ذلك وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24". 
 
وكانت فرنسا، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد فى دور المسنين بلغ أكثر من 884 وفاة، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق قالت إدارة صحية إقليمية، إن 570 شخصا توفوا فى دور رعاية فى منطقة فى شرق فرنسا منذ بدء تفشى فيروس كورونا.
 
وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.
 
وارتفعت أعداد الوفيات فى دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات فى مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.
 

فرنسا

الصحه الفرنسيه

كورونا

فيروس كورونا

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