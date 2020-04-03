اليوم السابع
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صور.. زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:27 م
صور.. زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا جانب من زراعة الاشجار
الشرقية – فتحية الديب

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عقمت مجموعة من أهالي وشباب قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، شوارع القرية، لمواجهة فيروس كورونا، كما قاموا بزرع 250 شجرة بمدخل القرية.

وقال محمد عبد الرءوف، من أهالي القرية ومدير معهد أزهري، إنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا، ويحرص شباب القرية بالتنسيق مع الجمعية المنوطة بها القيام بالخدمات بالقرية، بتعقيم وتطهير المنشات والشوارع، كما قام أحد الأهالي بالتبرع بـ250 شجرة مثمرة تم زراعتها بمدرسة بردين الابتدائية، وتم تشجير طريق الشونة ورصيف القطار وتشجير طريق جميعة القرية.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات:

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا (1)
زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا 

 

زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا (2)
زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا

 

زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا (3)
زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا 

 

زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا (4)
زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا 

 

زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا (5)
زراعة 250 شجرة وتعقيم شوارع قرية بردين فى الشرقية لمواجهة كورونا 

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