صور.. تطهير وتعقيم شارع 45 وطريق الطابية شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملة مكبرة، تم خلالها القيام بتطهير شارع 45 وطريق الطابية، وذلك خلال تطبيق حظر التجوال، وذلك ضمن إجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة، ووفق توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



تعقيم الشوارع



حملات التعقيم