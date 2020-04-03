اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ساويرس: أظن كورونا تخلى عندها دم وتسيبنا نشم النسيم..وعن الانتحار: كلام عيال

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:56 م
ساويرس: أظن كورونا تخلى عندها دم وتسيبنا نشم النسيم..وعن الانتحار: كلام عيال المهندس نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سخر المهندس نجيب ساويرس، من تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وطالبه بأن يدعنا نحتفل بشم النسيم وتناول الفسيخ والبصل.

وقال ساويرس عبر حسابه على توتير: "أظن الكورونا تخللى عندها دم وتسيبنا نفرح بشم النسيم، والا والله لناكل ضعف كمية البصل والفسيخ والملوحة ولو جدعة بقى تقرب".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

من ناحية أخرى، رد المهندس نجيب، على بعض متابعيه، حيث تراجع عن تصريحاته بشأن الانتحار بسبب حظر التجوال، حيث سأله أحد المتابعين: " هو انت مش قلت هتنتحر ولا كلام عيال"، ليرد ساويرس، قائلا: "كلام عيال"، فيما سأله متابع آخر: "بتقضى الحظر ازاى يباش مهندس"، ليرد ساويرس: "محبوس مع العائلة فى البيت".

كلام عيال
كلام عيال

من ناحية أخرى، تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن فوائد الاعتكاف فى المنزل محاولًا الابتعاد عن التركيز على الجوانب السلبية للعزل المنزلى وعدم القدرة على الخروج من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى راح ضحيته أعداد كبيرة من المصابين والقتلى حول العالم.

3
 
وقال ساويرس، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، "صباح الخير هحاول أكون إيجابى النهارده فهتكلم على فوائد الاعتكاف فى البيت:

1- لم شمل العيلة مرة أخرى وقضاء وقت مع بعض بدلًا من إنشغال كل واحد.

2- هنحرم نشتكى من الشغل نهائيًا ونشتاقله.

3- تلوث الجو هيتحسن جدًا نتيجة الحبسة دى.

4- هنفتكر ربنا وقدرته أكتر.

5- الإحساس بالتضامن الجماعى".

وجاءت مبادرة ساويرس هذه بالصلاة والدعاء للعالم كله، بعدما اقترح رجل الأعمال، يوم الجمعة الماضى، أن يجتمع العالم كله بمختلف الأديان للصلاة فى يوم واحد وساعة محددة للتضرع والتقرب إلى الله بالدعاء ليزيح عنا وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

 

 

 

 


نجيب ساويرس

المهندس نجيب ساويرس

كورونا

فيروس كورونا

شم النسيم

احتفالات شم النسيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى زمن كورونا.. 5 فوائد للعزل المنزلى من وجهة نظر نجيب ساويرس.. تعرف عليها

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:09 ص

اعرف سر تويتة نجيب ساويرس بعد تصدره الترند.. أنا هنتحر من الحبس والخنقة

الإثنين، 30 مارس 2020 06:02 م

نجيب ساويرس: من يريد الشراء فى البورصة ينتظر أسبوع أخر

الأحد، 29 مارس 2020 11:07 م

نجيب ساويرس: "استثماراتي لم تتأثر كثيرًا لأن نصفها في الذهب"

الأحد، 29 مارس 2020 10:23 م

نجيب ساويرس يصلى من أجل العالم: "ربنا يحمينا ويشفى المرضى ويزيل الغمة"

الأحد، 29 مارس 2020 12:59 م

نجيب ساويرس ساخرا: الأطباء النفسيين ومحامين الطلاق أكثر المستفيدين من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة