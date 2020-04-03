رئيس البرازيل: بلادنا لن تتحمل شهورا من العزل التام

(رويترز)

قال الرئيس الرازيلي جايير بولسونارو اليوم الجمعة إن المجتمع البرازيلي لن يكون قادرا على تحمل شهرين أو ثلاثةأشهر من إجراءات العزل التام لمكافحة فيروس كورونا المستجد مستنكرا إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها الولايات والبلديات في جميع أنحاء البرازيل.

وقال لأنصاره خارج مقر الرئاسة في برازيليا "تعرفون موقفي. هذا سيؤدي إلى معدلات بطالة هائلة".