اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تدشن خط هاتفى مجانى للتبليغ عن حالات العنف الزوجى خلال العزل

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:30 م
تونس تدشن خط هاتفى مجانى للتبليغ عن حالات العنف الزوجى خلال العزل كورونا فى تونس
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضع وزارة المرأة التونسية، يوم الاثنين، خطا هاتفيا أخضر، لتمكين النساء اللاتى تعرضن للعنف خلال فترة الاغلاق التامّ، من الابلاغ عن الحالات ومن الحصول على الدعم النفسى لعائلاتهن، و كانت السلطات التونسية قد قررت الغلق التام لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، منذ 22 مارس الفائت الى 19 أبريل الحالى وشددت عمليات التنقل خارج البيوت.
 
و وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24" الفرنسى، قالت وزير المرأة أسماء السحيرى العبيدى لفرانس برس إنه فى الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس "ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بنفس الفترة من العام 2019".
 
وأفادت الوزيرة، أنه تم تسجيل أربعين بلاغا من نساء ضحايا عنف فى الأسبوع الأول من الاغلاق التام مقارنة بسبعة بلاغات فى نفس الفترة من العام الفائت.
 
صدرت البلاغات عن نساء يسكن مناطق داخلية فى البلاد تتراوح أعمارهن بين الثلاثين والأربعين عاما ولهن مستوى تعليمى ابتدائى وثانوى وفقا للوزيرة وقد عنفن لفظيا وجسديا وتم نقل حالتين للمستشفى جرّاء ذلك.
 
وبهدف "التخفيف من الضغط النفسى والعائلي" تم اطلاق الخط الهاتفى الأخضر 1809 ويتولى 11 طبيبا نفسيا الاجابة عن المكالمات من الثامنة صباحا الى منتصف الليل وعن تساؤلات الأولياء والأطفال كذلك حسب الوزيرة.
 
تمكن هذه الخدمة من تقديم النصائح اللازمة لمواجهة الوضعية الجديدة تبعا للحجر التامّ وكيفية التصرف مع تزايد الضغط النفسى داخل العائلة وفقا للوزارة.
 
وضعت الوزارة منذ العام 2016 خطا هاتفيا يعمل وفقا للتوقيت الادارى "للاستجابة لطلبات الدعم النفسى والمادى والطبى والقانوني" لضحايا العنف ولكن تم التمديد فى التوقيت ليصبح كامل اليوم وطيلة الأسبوع خلال فترة الاغلاق التام حسب الوزيرة.
 
وتضيف المسؤولة ان "الحجر العام أثر بصفة ملحوظة على العائلة وارتفع الضغط وتزايدت المخاوف من ارتفاع عدد التجاوزات ضد المرأة".
 
وتقول المسؤولة عن قسم شؤون المرأة فى الوزارة دجلة الكتارى إنه تم تسجيل تسعة الاف بلاغ من نساء ضحايا العنف اللفظى والجسدى فى العام 2019 اضافة الى 45 ألف شكوى تم تقديمها الى الوحدات المختصة بوزارة الداخلية.
 

تونس

العنف الزوجى

المراه التونسيه

العزل الطبى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس.. ضبط ارهابى كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية بمدينة سليانة

الخميس، 02 أبريل 2020 06:43 م

تونس تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 455 و14 حالة وفاة

الخميس، 02 أبريل 2020 06:02 م

تونس تمد الحظر الصحى لمدة أسبوعين بسبب كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:12 م

تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:21 م

تونس تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعه وتحذيرات من انتشار سريع للفيروس

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:49 ص

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى تونس إلى 9 حالات

الإثنين، 30 مارس 2020 02:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة