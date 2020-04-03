تنفيذ محطة صرف صحى ومشروعات خدمية بمركز باريس بتكلفة 88 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمركز والقرى التابعة له بتكلفة حوالى 88 مليون جنيه والتى تتضمن استكمال تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بمدينة باريس بتكلفة 76 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدًا تنفيذ 50% من المشروع، والذي يتضمن تنفيذ شبكة خطوط انحدار ومحطة رفع وخط طرد ومحطة معالجة صرف صحى بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات انحدار بطول 22 كيلومترًا، بأقطار متنوعة، وخط طرد بطول 7كم، وجارٍ استكمال المشروع والذى سينتهي خلال 10 أشهر.

وقال كمال إبراهيم رئيس المركز إن الوحدة المحلية تستكمل تنفيذ مشروعات خدمية بالقرية الرابعة بالمرحلة الثانية بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس بتكلفة 12 مليون و386 ألف جنيه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى تشمل تنفيذ مشروع إقامة محطة تنقية مياه شرب بالقرية الرابعة بمنطقة المرحلة الثانية بدرب الأربعين بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع مرفق الصرف الصحى بالقرية بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة لمشروع رفع كفاءة مركز شباب القرية بتكلفة 186 ألف جنيه.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أعلن عن توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لتنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بقري 3 مراكز إدارية بالمحافظة حيث أكد الزملوط، أنه سيجرى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لخدمة 25 الف مواطن، في قري على بن أبى طالب والشيخ مرزوق وعائشة عبدالرحمن بمركز الفرافرة والصحوة بمركز الداخلة ودرب الأربعين بمركز باريس.

أضاف المحافظ، أن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم

كما سيتم تنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بمحافظة الوادى الجديد لخدمة حوالى 25 ألف مواطن فى قرى (على بن أبى طالب ودرب الأربعين والشيخ مرزوق وعائشة عبد الرحمن والصحوة ).