تموين الأقصر تضبط مخالفات لمخابز وبقالين تموين بمدينة أرمنت.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر – فى بيان صحفى – أنه واصل رجال إدارة أرمنت من جهودهم المكثفة وبصفة يومية لضبط الأسعار، وأسفرت نتيجة المتابعة اليوم في مجال المتابعة علي تجار التموين للتأكد من فتح محالهم من عدمه عن تحرير مخالفة غلق بقال تمويني في المواعيد الرسمية، وضبط تاجر تموين لعدم وجود سجل زيارات، وضبط 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار البقالة، وضبط 2 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمت متابعة المخابز بشكل يومي وأسفر عن ضبط مخبز أنتج خبز غير مطابق للمواصفات، وجاري العرض على سيادتكم، وإنتظام عمل المخابز وتجار التموين وجمعيتي والمطاحن وفروع الجملة بكافة أرجاء المحافظة وعدم رصد أي تزاحم في صرف المقررات التموينية أو الخبز.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه فى إطار خطة العمل خلال تلك الفترة تم تكليف المهندس عبد الرازق الصافي مدير الرقابة التموينية والحملة المرافقة بالتواجد والمرور الميداني المكثف من الصباح الباكر على الأنشطة التموينية المدعمة وتم عمل مبادرات مع منافذ مشروع جمعيتي والبدالين وتم عمل أماكن انتظار مناسبة للمواطنين وتنظيم العمل لمنع التكدس واستخدام مطهرات بصفه مستمرة وسط حالة من رضى المواطنين، مضيفاً أنه تم طرح كميات من المطهرات والمعقمات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات بأسعار مناسبة بمنفذي السوق الحضري ومنفذ شرق السكة بجوار التأمينات.



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