اليوم السابع
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اللهم بلغنا رمضان .. 20 يوما يتبقى على شهر رمضان يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:05 م
اللهم بلغنا رمضان .. 20 يوما يتبقى على شهر رمضان يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل استطلاع الهلال
كتب محمود راغب

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حوالى 20 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم ، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية ، فيتبقى حوالى 20 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا ، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.
 
ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل ، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28 ، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و 51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .
 
وكان شهر شعبان، قد ولد هلاله بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى الثلاثاء 29 رجب 1441 هجريا الموافق 24 مارس الماضى .
 
وبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة ، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى محافظات الجمهورية فبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة، وبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة، وأثبتت الرؤية الشرعية أن الأربعاء 25 مارس الماضى هو أول أيام شهر شعبان .
 
 
 
 

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