اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الصحة" السعودية تطلق حملة "عاذرينكم" لحماية كبار السن من كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:41 م
"الصحة" السعودية تطلق حملة "عاذرينكم" لحماية كبار السن من كورونا
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت وزارة الصحة السعودية بالشراكة مع سابك حملة توعوية تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" والحد من انتشاره.وفق واس.


وتهدف الحملة التي نشرتها "الصحة" عبر إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد.

ومن جهة أخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرارا اليوم باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.


كورونا

وباء كورونا

كبار السن

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مساعى الخليج لاحتواء تداعيات كورونا..السعودية تغلق مكة والمدينة..وصرف9مليارات ريال للمتضررين جراء الوباء..مليون و200ألف عامل سعودى يستفيدون من القرار..دبى تستضيف المسافرين العالقين واستمرار حملات تعقيم الشوارع

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:15 م

الأمن العام بالسعودية يطلق خدمة تصاريح التنقل بين المناطق

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:25 ص

مقالات صحف الخليج.. جبريل العبيدى يتناول قضية استغلال الإخوان لـ كورونا لتشوية مصر والسعودية.. على أبو الريش: المحبطون فى الأرض وراء نشر الشائعات.. عصام بخارى يناقش إعادة تعريف الدول المتقدمة بعد الوباء

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة