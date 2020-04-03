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السلطات العراقية تعلن إلقاء القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لحظر التجوال

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:30 م
السلطات العراقية تعلن إلقاء القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لحظر التجوال قوات الأمن العراقية - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، إلقاء القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لحظر التجوال منذ تطبيقه لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت قيادة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار حظر التجوال منذ يوم 17 مارس الماضى وحتى اليوم، مشيرة إلى أنها حجزت 766 سيارة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 32970 غرامة.

 

كانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وعدم تسجيل أي حالات وفاة ليرتفع عدد المصابين فى الدولة العراقية منذ ظهور الوباء إلى 820 شخصا ووفاة 54 آخرين وشفاء 226 حالة.

 

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفي، قد أكد أهمية استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى والعمل الجدى لتطوير قدراته وتدريبه بما يعزز من امكانياته في حماية البلد وابناء شعبنا، حسبما جاء في وكالة الأنباء العراقية " نينا ".

 

وبحث الزرفي، خلال لقائه رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، الأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد حيث قدم الغانمي عرضا عن العمليات التي تقوم بها القطعات العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية والتنسيق الكامل بين جميع القطعات، مؤكدا استمرار هذه العمليات للتصدى لهذه العصايات والقضاء عليها إضافة إلى تدريب القوات المسلحة من قبل قوات التحالف الدولي لتطوير قدراتها .

 

وأكد رئيس أركان الجيش، اتخاذ كافة التدابير الوقائية لقواتنا المسلحة والتي أدت للحفاظ عليها من جائحة كورونا وعدم وجود إصابات فيها.

 

وبحسب الصورة المنشورى أرتدى كل من رئيس وزراء العراق المكلف ورئيس أركان الجيش العراق الكمامات بسبب فيروس كورونا المنتشر، إذ أعلنت وزارة الصحة العراقية ، أمس ، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ارتفاع الاعداد المصابة الى ٧٧٢ حالة بعد تسجيل ٤٤ حالة جديدة.


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