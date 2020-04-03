الزراعة: لجان لمتابعة الخضر الصيفية لزيادة المعروض ومواجهة التقلبات الجوية

كتب عز النوبى

كثفت اللجان الفنية بوزارة الزراعة ، حملاتها على زراعات الخضرالصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية أساسية منها "البطاطس الصيفى، الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية ، والخيار المكشوف، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات ، ومواجهه التقلبات الجوية.

أكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى المبكرة لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية ، ومن الخضروات الصيفى منها "البطاطس الصيفى، الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية ، والخيار المكشوف.

وأضاف مدير إدارة الخضر ، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع إدارة الخضر بالمحافظات بالمتابعة الدورية لزراعات الخضر، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.