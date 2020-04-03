اليوم السابع
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التزام المحال التجارية فى الشرقية بالغلق الكامل اليوم الجمعة.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:31 م
التزام المحال التجارية فى الشرقية بالغلق الكامل اليوم الجمعة.. صور التزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل
الشرقية - إيمان مهنى

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التزامت المحال المنشآت التجارية بمحافظة الشرقية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات طوال اليوم الجمعة بنطاق المحافظة.

 

وأشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يستثنى من ذلك القرار جميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأكد محافظ الشرقية، تعاون وتضافر جهود أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين مع أجهزة الدولة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى من شأنها مصلحه المواطنين فى تقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.
 
 
 
وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة (1)
 
 
محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة 2
 

 

محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة 3
 

 

محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة 4
 
 
 
 
محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة 8
 

 

محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة 11
 
 
محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة 14
 
 
 
 
محافظ الشرقية بالتزام التجار فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل لكافة10
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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