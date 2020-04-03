اليوم السابع
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الأمن العام بالسعودية يطلق خدمة تصاريح التنقل بين المناطق

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:25 ص
الأمن العام بالسعودية يطلق خدمة تصاريح التنقل بين المناطق الداخلية السعودية
إيمان حنا

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أطلق الأمن العام بالمملكة العربية السعودية خدمة "نظام تصاريح التنقل بين المناطق" من خلال الموقع الإلكترونى tanaqul.ecloud.sa/login، تيسراً على أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة التى تتطلب التنقل بين مناطق المملكة خلال أيام منع التجول المطبق احترازياً بسبب انتشار فيروس كورونا، وفق ما نشرته "واس"، على أن تتاح هذه الخدمة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الخطوات التالية 

1 - تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول.
2 - تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد.
3 - كتابة الظرف الطارئ أو الاستثنائى فى الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما يثبتها فى خانة المستندات.
4 - ستصل للمستفيد رسالة باكتمال تقديم طلبه.
5 - بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص ستصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم مطابقة الشروط.

ومن جهة أخرى صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية أنه وفى إطار الجهود التى تقوم بها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول فى مدينة الدمام ومحافظتى الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التى سبق الإعلان عنها وفى أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التى حددتها الجهة المعنية.

وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.


السعودية

كورونا

الامن العام السعودى

وباء كورونا

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