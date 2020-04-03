ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 79696 حالة

رويترز

أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017، وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة، وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية، الخميس، أن عدوى فيروس كورونا المستجد انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.

وجاء ذلك في معرض رد المعهد على سؤال من صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وأوضح المعهد أن هذا الأمر يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدوى فيروس كورونا المستجد انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.

وجاء ذلك في معرض رد المعهد على سؤال من صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وأوضح المعهد أن هذا الأمر يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.