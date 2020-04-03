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إسبانيا تسجل 900حالة وفاة بكورونا خلال 24ساعة وارتفاع إجمالي العدد لـ10935

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:52 ص
إسبانيا تسجل 900حالة وفاة بكورونا خلال 24ساعة وارتفاع إجمالي العدد لـ10935 نقل مصاب بكورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إسبانيا سجلت أكثر من 900 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 10935 وفاة.

وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا أمس الخميس، أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي العام بسبب تفشي فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في مارس وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2017.

وتخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا حاجز 100 ألف حالة أمس الأربعاء.

وباستثناء إيطاليا، قتل الفيروس أناسا في إسبانيا أكثر من أي مكان آخر في العالم مما دفع السلطات لفرض حالة عزل عامة أصابت النشاط الاقتصادي في البلاد فعليا بالشلل. وأظهرت دراسة مسحية أن قطاع التصنيع في إسبانيا يتجه للركود بعد انكماشه في مارس بأسرع وتيرة منذ عام 2013.


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