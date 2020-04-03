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أمازون فرنسا تستجيب لموظفيها وتوافق على تزويدهم بكمامات ومقاييس حرارة لمواجهة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:23 م
أمازون فرنسا تستجيب لموظفيها وتوافق على تزويدهم بكمامات ومقاييس حرارة لمواجهة كورونا امازون
كتب: أحمد علوى

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تعتزم شركة أمازون العالمية بتزويد طاقم عمالها وموظفيها في فرنسا بكمامات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل بها نحو  13000 موظف، وفقاً لما أعلنه المدير العام لأمازون في فرنسا، فريدريك دوفال لقناة ار تى أل الفرنسية.

وأضاف، "لا تطلب السلطات منا العمل اليوم بأقنعة ، ولكن من اليوم ، في جميع مباني أمازون فرنسا، سيتم تجهيز الموظفين بالأقنعة بناءً على طلبهم، على ان يكون ذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل".

وتابع مدير أمازون في فرنسا "كما سيتم الكشف عن درجة الحرارة بواسطة كاميرا حرارية عند مدخل المواقع في فرنسا."

ويشار إلى انه في الولايات المتحدة، أعلنت امازون "الشركة الأم" أنها ستوفر مقاييس حرارة وأقنعة والمطهرات لموظفيها، بعد ثلاثة أيام من إضراب الموظفين ورجال التوصيل الذين يطالبون بالحماية من الفيروس التاجي.

ولعدة أيام ، واجهت العلامة التجارية الأمريكية غضب موظفيها والمنظمات النقابية ، الذين يطالبون بحماية أفضل ضد الفيروس التاجي، وأعلنت العديد من النقابات العمالية عزمها تقديم شكوى من أجل "تعريض حياة الآخرين للخطر"، حيث رفضت الإدارة لبعض الموظفين ممارسة حقهم في الانسحاب.

يذكران شركة أمازون فصلت موظفاً يعمل في مستودع الشركة في جزيرة ستاتن بنيويورك، بعد مشاركته في إضراب احتجاجاً على طريقة تعامل الشركة في مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت أمازون عملية الفصل فى وسائل الإعلام وإن الموظف، كريستيان سمولز، كان من المفترض أن يكون تحت الحجر الصحي.

وقالت أمازون في البيان إنها "وجدت أن السيد سمولز كان على اتصال وثيق مع شخص شُخّصت حالته بفيروس كورونا، وطُلب منه البقاء في المنزل بأجر مدفوع لمدة 14 يوماً، وهو إجراء نتخذه في مواقعنا حول العالم. ورغم هذه التعليمات للبقاء في المنزل بأجر، جاء إلى الموقع اليوم، 30 مارس، ما عرّض فرق العمل للخطر".

 


فرنسا

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امازون في فرنسا

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