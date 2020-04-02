اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 02 أبريل 2020 10:26 ص
6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 فى العاصمة موسكو، وأكد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا فى تقريره اليومى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن حصيلة ضحايا الفيروس فى روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن 3 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في ضواحيها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة فى كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وتسجيل حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد. وأوضح أن 45 شخصا غادروا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تماثلهم للشفاء الكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.

وتظهر حصيلة اليوم أكبر قفزة في عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، وسجلت هناك 19 من إجمالي عدد الوفيات و2475 إصابة.

وكانت وزارة الصحة الروسية، حصلت على براءة اختراع لجهاز يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد ومسببات الأمراض الأخرى فى الهواء.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أمس الأربعاء، وأفادت الوكالة بأن العلماء الروس أطلقوا على التقنية المستخدمة في هذا الجهاز اسم "طريقة التحليل المناعي المتعدد للعينات البيولوجية من الهواء في الوضع التلقائي" ، حيث يقوم الجهاز المخترع بجمع جزيئات الهواء ومن ثم يحولها إلى الحالة السائلة ويجهزها للتحليل وينقلها إلى محلل مناعي متعدد ، ويتم فحص العينات باستخدام الليزر الموجود داخل الجهاز، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء في المرافق الطبية والمستشفيات.

وكان علماء صينيون قد أعلنوا في وقت سابق أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عبر جزيئات صغيرة تطير في الهواء ، حيث تكون طريقة العدوى هذه ممكنة لأولئك الذين يعملون في بيئة مغلقة نسبيا لفترات طويلة من الزمن، مثل العاملين في المستشفيات.

 


كورونا

فيروس كورونا

روسيا

السلطات الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة