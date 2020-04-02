6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 فى العاصمة موسكو، وأكد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا فى تقريره اليومى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن حصيلة ضحايا الفيروس فى روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن 3 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في ضواحيها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة فى كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.
وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وتسجيل حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد. وأوضح أن 45 شخصا غادروا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تماثلهم للشفاء الكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.
وتظهر حصيلة اليوم أكبر قفزة في عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، وسجلت هناك 19 من إجمالي عدد الوفيات و2475 إصابة.
وكانت وزارة الصحة الروسية، حصلت على براءة اختراع لجهاز يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد ومسببات الأمراض الأخرى فى الهواء.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أمس الأربعاء، وأفادت الوكالة بأن العلماء الروس أطلقوا على التقنية المستخدمة في هذا الجهاز اسم "طريقة التحليل المناعي المتعدد للعينات البيولوجية من الهواء في الوضع التلقائي" ، حيث يقوم الجهاز المخترع بجمع جزيئات الهواء ومن ثم يحولها إلى الحالة السائلة ويجهزها للتحليل وينقلها إلى محلل مناعي متعدد ، ويتم فحص العينات باستخدام الليزر الموجود داخل الجهاز، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء في المرافق الطبية والمستشفيات.
وكان علماء صينيون قد أعلنوا في وقت سابق أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عبر جزيئات صغيرة تطير في الهواء ، حيث تكون طريقة العدوى هذه ممكنة لأولئك الذين يعملون في بيئة مغلقة نسبيا لفترات طويلة من الزمن، مثل العاملين في المستشفيات.
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