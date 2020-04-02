اليوم السابع
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وفاة 570 شخصا بدور رعاية فى فرنسا منذ تفشى فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:06 ص
وفاة 570 شخصا بدور رعاية فى فرنسا منذ تفشى فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت إدارة صحية إقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن 570 شخصا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند-است في بيان "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالي 620 دارا في المنطقة بفيروس كورونا".

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم.

ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.

وحذر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.

 


فرنسا

كورونا

فيروس كورونا

دور رعاية

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