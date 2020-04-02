اليوم السابع
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نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة لإفادتها بأعداد مصابى كورونا من أعضائها

الخميس، 02 أبريل 2020 01:02 م
نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة لإفادتها بأعداد مصابى كورونا من أعضائها الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة خاطبت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب موافاة النقابة بأسماء جميع الأطباء المصابين حاليا، بعدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، صباح اليوم، الخميس، مشيرا إلى أن النقابة ليس لديها إحصائية بالأعداد.
 
وأوضح الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة طالبت فى خطابها للصحة أيضا، بموافاة النقابة بشكل دورى ودائم، بالإصابات بالفيروس بين الأطباء، وذلك لتتمكن النقابة من التواصل مع أسر الأطباء المصابين، لتقديم الدعم اللازم، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تلقى الرد من وزارة الصحة.
 
وأشار إلى أن نقابة الأطباء، ستقدم كافة الدعم اللازم للأطباء المصابين بالفيروس، وأسرهم، المعنوى، والمادى إذا كان هناك حاجه لذلك، وفق حالة كل أسرة.
 
وكانت قد طالبت النقابة العامة للأطباء، كافة أعضائها على مستوى الجمهورية، بسرعة التواصل مع  مرصد نقابة الأطباء، على واتس رقم 01095111247، فى حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو فى حالة الاشتباه فى الإصابة، من خلال إرسال رسالة إلى النقابة لمتابعة الأعضاء، وتقديم الدعم اللازم لهم.
 
وطالبت نقابة الأطباء، الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد، مع التأكيد على جميع مديرى المنشآت الطبية لضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبى وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية (قناع عادى – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية)، لضمان الوقاية لمقدمى الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن.
 
 
 

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