مياه المنوفية تقود حملة رش وتطهير الشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنوفية، تعليماته بضرورة القيام بأعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، حيث تم تطهير عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم، والتى شملت منطقة ديوان عام المحافظة ومنطقة السنترال ومديرية الأمن ومنطقة المحكمة ومجمع الصالح والعزبة الغربية وكوبرى السمك وكوبرى الميتين وشارع البساتين وأمام مجلس الدولة، جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد صالح فى بيان له، استكمال الإجراءات الوقائية بكافة المناطق الحيوية بالمحافظة، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كوفيد - 19 وبناء على القرارات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف إلى أن حملات وفرق التطهير مستمرة فى أعمالها لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة ، من حيث تطهير المبانى والمحطات والتنبيه على العاملين باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمان.

وأكد نجيب أن حملات وفرق التطهير مستمرة فى أعمالها لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل الشركة من حيث تطهير المبانى والمحطات والتنبيه على العاملين باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمان.

وتهيب الشركة بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والابتعاد عن اماكن التجمعات حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين .

جدير بالذكر أن المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، قد أعلن أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

وقامت لجنة من مجلس مدينة منوف، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، والعميد خالد خربوش مأمور مركز منوف، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية غمرين التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

فريق شركة مياه الشرب لتطهير شوارع المنوفية

فريق شركة مياه الشرب لتطهير شوارع المنوفية

فريق شركة مياه الشرب لتطهير شوارع المنوفية

فريق شركة مياه الشرب لتطهير شوارع المنوفية