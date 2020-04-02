مقتل شخصين وإصابة 4 نتيجة اعتداء للاحتلال التركي على القرى الآمنة في سوريا

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قتل شخصان اليوم وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة اعتداء لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على القرى الآمنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي لسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل المدنيين في قريتي قبر صغير والعبوش التابعتين لناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اربعة آخرين بجروح ووقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأصيب أمس 3 مدنيين بجروح بينهم امرأة في اعتداء لقوات الاحتلال التركي بالقذائف على قرية ربيعات الواقعة جنوب بلدة ابو راسين وقرية أم حرملة بريف الحسكة الشمالي.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكانها من منازلهم.