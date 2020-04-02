محكمة أوروبية: دول شرق أوروبا انتهكت القانون برفضها استضافة اللاجئين

رويترز

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، حكما يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون التكتل برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين لتخفيف العبء عن عاتق دول جنوب أوروبا ومنها اليونان بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في 2015.