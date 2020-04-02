اليوم السابع
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محكمة أوروبية: دول شرق أوروبا انتهكت القانون برفضها استضافة اللاجئين

الخميس، 02 أبريل 2020 10:51 ص
محكمة أوروبية: دول شرق أوروبا انتهكت القانون برفضها استضافة اللاجئين لاجئين - صورة أرشيفية
رويترز

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أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، حكما يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون التكتل برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين لتخفيف العبء عن عاتق دول جنوب أوروبا ومنها اليونان بعد زيادة شديدة في أعداد الوافدين في 2015.

وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في حكمها بخصوص قضية اللاجئين التي أثارت الجدل وأضرت بوحدة التكتل في الأعوام الماضية "برفض الامتثال لهذه الآلية المؤقتة المتعلقة بتوزيع طالبي الحماية الدولية، لم تستوف بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".

 


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لاجئين

بولندا

المجر

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