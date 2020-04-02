اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية فى الأسواق بوفرة

الخميس، 02 أبريل 2020 02:08 م
محافظ بورسعيد: توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية فى الأسواق بوفرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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أكد اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم الخميس أن أسواق المحافظة، تشهد وفرة فى المنتجات والسلع الغذائية والتموينية،مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء للاطمئنان على مخزون السلع الغذائية والمنتجات فى كافة المحافظات،باعثا رسالة طمأنينة لأبناء المحافظة بعدم القلق والتزاحم فى الاسواق والمخابز حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أكد المحافظ أن هناك حملات رقابة مشددة من جانب أجهزة مديرية التموين ومباحث التموين ، للتعامل مع اى حالات للمغالاة فى الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها،مضيفا أن كافة السلع تضخ فى الاسواق بصورة دائمة وأن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الإيجابية المنظمة خاصة فى هذا الوقت،بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة منع التكدس والازدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة فى هذا الشان ضمن خطة المحافظة فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد محافظ بورسعيد على ابناء المحافظة باستمرار الالتزام بالتعليمات التى حددتها الجهات المعنية لمواجهة تداعيات كورونا المستجد ، والاستمرار بنفس القوة فى اتباع الارشادات الوقائية والاحترازية حتى يتم الانتهاء من هذه المرحلة الصعبة بخير وسلام ، مؤكدا على ضرورة وعى المواطن والذى يدعم جهود الاجهزة التنفيذية فى المحافظة للحفاظ على الوطن والمواطنين من اى سوء.

 

وفى سياق متصل أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، على استمرارية أعمال التطهير والتعقيم ، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بمختلف الأحياء ، وكذلك حملات رش وتطهير وتعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والهيئات والمؤسسات الحكومية والميادين التى تتم بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية ، وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين من فيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، على أن هناك تكثيف لحملات رفع الاشغالات والمخالفات بالاحياء ، وذلك من أجل الحد من الإزدحام والاشغالات التى تعيق حركة المواطنين ، مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة مترا بين المواطنين ، للحد من انتشار الفيروس المستجد ، حيث تم رفع عدد كبير من الاشغالات والمخالفات .

 

يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية المستمرة والمكثفة خلال هذه الفترة ، لفتح الشوارع ومنع التكدس فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتم لمواجهة فيروس كورونا .

 


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