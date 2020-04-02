محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى الخانكة المركزى ويوجه بدفع الأعمال

القليوبية إبراهيم سالم

زار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مستشفى الخانكة المركزي يرافقه النائب رضوان الزياتى والنائب محمد مدينة عن دائرة الخانكة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه بلغت نسبة التنفيذ 94%، وتبلغ تكلفة المستشفى 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل، وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، وجار] العمل على قدم وساق لتسليم المستشفي في القريب العاجل.

وتفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة لمستشفى الخانكة 2



محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة لمستشفى الخانكة 3



محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة لمستشفى الخانكة 4