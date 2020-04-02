اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد مدارس صرف المعاشات ويوجه بتوفير كافة التسهيلات.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 01:24 م
محافظ القاهرة يتفقد مدارس صرف المعاشات ويوجه بتوفير كافة التسهيلات.. صور محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة صباح اليوم الخميس، زار خلالها المدرسة المعمارية بحى دار السلام لتفقد عملية صرف المعاشات للمستحقين، وهى إحدى المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات جنبا إلى جنب مع مكاتب البريد، لتخفيف الازدحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وشدد المحافظ خلال الجولة على توفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات  مشيرا إلى أن المحافظة جهزت 253 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات لمنع التكدس بمكاتب البريد ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
 
كما زار المحافظ المدرسة الخديوية العسكرية الثانوية بنين لتفقد أعمال تسليم شرائح التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي، وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التى يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده مع الحفاظ علي المسافات بين المتواجدين وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة التواجد داخلها .
 
وكانت محافظة القاهرة شكلت لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية ومعها مندوبي شركات الاتصالات في 32 إدارة تعليمية علي مستوي القاهرة منعا لتزاحم اولياء الامور أمام السنترالات كما تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وذلك لمدة 5 أيام مع تعقيم كافة المدارس التي تم اختيارها بشكل يومى .
 
محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس (1)
محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس 

محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس (2)
محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس 

محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس (3)
محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس 

محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس (4)
محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس 

محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس (5)
محافظ القاهرة يشرف على إجراءات صرف المعاشات بالمدارس 

 


القاهرة

صرف المعاشات

المعاشات

شرائح التابلت

اخبار مصر

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