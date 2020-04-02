محافظ الشرقية : بدء إجراءات طرح 272 وحدة سكنية بالزقازيق

وذلك خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى لبحث ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي والإستثماري والأولى بالرعاية ، إستعراض المذكره المقدمة بخصوص إلغاء التخصيص للوحدات السكنية لحاجزى 2008 والتي تم تخصيصها بمدن ومراكز المحافظة لعدم قيام أصحابها بتسديد قيمة الوحدة حتي تاريخه.

كما وافق المجلس علي إلغاء الترسية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستثمارية التي تم تسويقها بالمزاد العلني منذ عام 2012 وحتي 2018 ولم يلتزم أصحابها بسداد المستحقات المقررة عليهم وذلك حفاظا علي المال

وكلف المحافظ رئيس مدينه فاقوس بحصر الوحدات السكنيه بمساكن السنيطه علي الطبيعه حيث تم تسكين عدد 43 أسرة بها بدلا من الوحدات السكنية بقسم ثان انقيزه بفاقوس والتي تمت ازالتها للوقوف علي طبيعه الموقف والتاكد من أن القاطنين هم المستحقين فعليا لها ، و بعرض بدائل علي ساكني الوحدات لسداد باقي أقساط ثمن الوحده حتي يتثني تحرير عقد تمليك لتلك الوحدات لهم واثبات الجديه لتملكها من عدمه .

وخلال الإجتماع تم إستعراض المذكرة المقدمة بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى للإسكان ليوجه المحافظ بطرح تلك الوحدات بكراسة شروط مع تكليف إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة بتشكيل لجنتين الأولي لوضع بنود كراسة الشروط لطرح تلك الوحدات والأخرى لفحص ملفات المتقدمين بناء علي بنود كراسة الشروط مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالإعلان عن تلك الوحدات حتي يتثني تخصيصها لمواطني المحافظه من محدودي الدخل الفئه المستهدفه بدعم الدوله وإسهاما في حل أزمة الإسكان بالمحافظه علي أن يتم تخصيص ما يتبقي من وحدات كمساكن لإيواء المتضررين بالمحافظة و لتحقيق أقصي استفادة منها.

كما كلف رئيس مدينة أبو كبير بتحرير عقود وحدات سكنية للأسر المتضررة من قرار الإزالة رقم 19 لسنة 2020 للعائلات الموجوده باللوك رقم 9 خلف مجلس مدينة ههيا علي أن يتم مراجعة أسماء قاطنى البلوك للوقوف علي أنهم المتعاقدين الأصليين وذلك بالتنسيق مع مركز ومدينة ههيا علي أن يتم تحرير عقد إيجار لحين تحسن أحوالهم.