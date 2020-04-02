مايك بومبيو يفتح النيران على طهران: دبلوماسييها عملاء للإرهاب

ريهام عبد الله

وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الدبلوماسيون الإيرانيون أنهم عملاء للإرهاب، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا العقد الماضى.

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "إن التقارير التي تفيد بتورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض في تركيا مثيرة للقلق ولكنها تتوافق تماماً مع مهامهم - "الدبلوماسيون" الإيرانيون هم عملاء للإرهاب وقاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا على مدى العقد الماضي".



الخارجية الأمريكية

وفى سياق آخر، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.وفق واس.

وتناول الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه فيصل بن فرحان من نظيره الأمريكي - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة الى مستجدات القضايا في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان مايك بومبيو، قد صرح، إن بلاده عرضت مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، لتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف "ندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف"، وأوضح أن العقوبات لا تشمل الإمدادات الطبية والصيدلانية فى أى مكان من العالم.

وقد بحث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية الهندى الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.