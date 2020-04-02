قطاع التدريب بالرى يقرر سياسة التعلم عن بعد ويبدأ منصة تدريبية إلكترونية

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الاقليمى بوزارة الموارد المائية والرى بأن القطاع سوف يتخذ نهج سياسة التعلم عن بعد (E-learning )، حيث أنه من المقرر إعداد منصة للبرامج التدريبية وتنفيذ تلك البرنامج من خلال هذه المنصة التعليمية و البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي "إدارة الموارد البشرية" إستكمالاً لمنظومة تأهيل وبناء القدرات وسيتم نهجها مع باقي البرامج التدريبية والفئات المستهدفة.



أوضح عنتر أنه فى إطار الأنشطة الجارية بين قطاع تطوير الرى ومنظمة الجايكا اليابانية تم تنفيذ برنامج بعنوان ((توفير المياه والرى الحديث" حيث يهدف هذا البرنامج إلى رفع الوعى والمعرفة بأهمية الرى الحديث وتكنولوجيات توفير المياه وسوف يشمل البرنامج عرض تجارب حقيقية لروابط مستخدمى المياه والرى الحديث.



أشار قطاع التدريب إلى أنه تم المشاركة فى فعاليات الأسبوع الخامس للبنية التحتية فى أفريقيا (5th PIDA Week ) حيث تم تقديم عرض توضيحي تناول دوره فى بناء القدرات الفنية والقيادية والإدارية للعاملين بالوزارة وعلاقته بدعم تنفيذ سياسات وإستراتيجيات الوزارة وكذلك إرتباط أنشطة القطاع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs ومحاور البرنامج الهيدرولوجى الحكومى (IHP) وأنشطة التعاون الجارية مع المنظمات الدولية والبرامج المشتركة لبناء القدرات فى الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل والدول العربية الشقيقة.



وفى إطار تفعيل التعاون المشترك إستقبل رئيس القطاع ممثل الاتحاد الإفريقى وومثلة من جامعة الدول العربية حيث تم مناقشة الترتيب لتفعيل التعاون مع القطاع فى مجالات التدريب المختلفه، وممثلى المنتدى الفلندى للمياه لبحث سبل التعاون فى بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية فى مجالات المياه.



الجدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى نفذ خلال التسعة أشهر الماضية بتنفيذ العديد من الفعاليات تضمنت 233 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 5847 متدرباً، فضلا عن 18 دورة تدريبية على المستوى الإقليمى بعدد 364 متدربا، وعلى المستوى المحلي تنوعت البرامج التدريبية مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، واستهدفت البرامج جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.