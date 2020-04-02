اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المنافذ المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية

الخميس، 02 أبريل 2020 03:23 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المنافذ المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية محافظ كفر الشيخ يتفقد المنافذ المتحركة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، المنافذ المتحركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقطاع الإسكندرية بالمحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وخاصة للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وتضم المنافذ المتحركة  5 سيارات تتضمن " 2 سيارة للحوم والدواجن المجمدة، 2 سيارة مطهرات، وسيارة لبيع السلع الغذائية الجافة والخضروات" ويتم توزيعها علي مناطق " ميدان سيدى طلحه، الإنشاء والتعمير، ميت علوان، و القنطرة البيضاء" وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقطاع الأسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، العميد حسام محمد الصاوي، رئيس فرع التسويق والتحركات بقطاع الأسكندرية،وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين،و مصباح الشيخ، مدير عام المتابعه التموينية، وعبدالفتاح على، وكيل إدارة المتابعة التموينية.

وعلى جانب آخر أشرفَت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي عدم إقامة وفض الموقع الرئيسي للسوق الأسبوعي بأبو متولى وشوغى بقرية القن، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الاختصاص، لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق "الموسمية – الأسبوعية- الماشية " بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المهندس محمد إمام رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع ادارة تموين بلطيم وإدارة الطب البيطرى أعمال الحملة المكبرة للتفتيش ،وأحكام السيطرة علي كافة الاسواق والمحلات والمخابز والتأكد من صلاحية الاصناف المعروضة ، والتأكيد بالبيع بالسعر الرسمي للسلع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 كما تابع نصر عبد الهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس، استمرار تكثيف حملات المرور على الصيدليات والأسواق بنطاق مدينة برج البرلس، بالتنسيق مع ادارة التموين والصحة والتفتيش الصيدلي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك فى إطار ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(1)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(2)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(3)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(4)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(5)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(6)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(7)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(8)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(9)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(10)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(11)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(12)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(13)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(14)
 

 

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-المنافذ-المتحركة--(15)
 

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

غرفة عمليات

خدمة وطنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يشكو من انتشار مياه الصرف الصحى بقرية حازق بيلا فى كفر الشيخ

الخميس، 02 أبريل 2020 02:00 م

صور.. هؤلاء يدعمون "الجيش الأبيض" فى الحرب على فيروس كورونا.. فاعل خير يتبرع بجهاز تنفس صناعي لمستشفى الغردقة العام.. ورئيس جمعية يتبرع بإنشاء غرفة عزل بسرس الليان.. "مهندسين كفر الشيخ" تتبرع للمستشفى العام

الخميس، 02 أبريل 2020 12:01 م

نقابة المهندسين بكفر الشيخ تتبرع بجهاز تنفس صناعي لوحدة العزل بالمستشفى العام

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:06 م

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشاركة الحماية المدنية بحملات تطهير الشوارع

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة