فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المنافذ المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، المنافذ المتحركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقطاع الإسكندرية بالمحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وخاصة للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وتضم المنافذ المتحركة 5 سيارات تتضمن " 2 سيارة للحوم والدواجن المجمدة، 2 سيارة مطهرات، وسيارة لبيع السلع الغذائية الجافة والخضروات" ويتم توزيعها علي مناطق " ميدان سيدى طلحه، الإنشاء والتعمير، ميت علوان، و القنطرة البيضاء" وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقطاع الأسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، العميد حسام محمد الصاوي، رئيس فرع التسويق والتحركات بقطاع الأسكندرية،وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين،و مصباح الشيخ، مدير عام المتابعه التموينية، وعبدالفتاح على، وكيل إدارة المتابعة التموينية.

وعلى جانب آخر أشرفَت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي عدم إقامة وفض الموقع الرئيسي للسوق الأسبوعي بأبو متولى وشوغى بقرية القن، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الاختصاص، لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق "الموسمية – الأسبوعية- الماشية " بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المهندس محمد إمام رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع ادارة تموين بلطيم وإدارة الطب البيطرى أعمال الحملة المكبرة للتفتيش ،وأحكام السيطرة علي كافة الاسواق والمحلات والمخابز والتأكد من صلاحية الاصناف المعروضة ، والتأكيد بالبيع بالسعر الرسمي للسلع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع نصر عبد الهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس، استمرار تكثيف حملات المرور على الصيدليات والأسواق بنطاق مدينة برج البرلس، بالتنسيق مع ادارة التموين والصحة والتفتيش الصيدلي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك فى إطار ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.



























































