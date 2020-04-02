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صور.. ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام واختام مزورة فى حملة للطب البيطرى فى الغربية

الخميس، 02 أبريل 2020 11:24 ص
صور.. ضبط لحوم غير صالحة للإستخدام واختام مزورة فى حملة للطب البيطرى فى الغربية اللحوم المضبوطة
الغربية - محمد طارق

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شن أطباء مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية ، بقيادة الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة ، حملة مكبرة على الأسواق بمشاركة مديريتى الصحة والتموين ، تمكنوا من خلالها من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والتى لا تصلح للإستخدام وكميات من الأختام المزورة .

حيث ضبط سلخانة داخل جراش أسفل منزل وبداخلها لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى ، وأختام خشبية مزوره لختم اللحوم ، وبالكشف على اللحوم تبين أنها غير صالحة وبها إصابات شديدة وبها ديدان السوبانرية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ، شارك فى الحملة الدكتور عادل سالم المقدم محمود غرابة مباحث التموين فى زفتى وموظفى إدارة التموين .

وفى سياق متصل تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية ، برئاسة الشناوى نجم مراقب عام يالأغذية بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع الإدارة الصحية ثان المحلة برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة من ضبط طن ونصف رنجة داخل غير مرخص بقرية بمركز المحلة، وذلك للاشتباه فى عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية خلال فترة الحظر لمواجهة خطر فيروس كورونا.

كما قامت الحملة بإعدام كمية من زيت طعام بطاسة قلى لأحد مطاعم الفول ، وكمية من الخميرة منتهية الصلاحية المجنبة بأحد المخابز الأفرنجي.

وتم تحرير محاضر جنحه صحية لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بهذه المنشآت وتحرير محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وجارى إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوجود خطر داهم على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اللحوم الفاسدة
اللحوم الفاسدة

 

المضبوطات.
المضبوطات.

 

المضبوطات
المضبوطات

 


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