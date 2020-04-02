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"صحة الكويت": سحب جميع المستحضرات التى تحتوى على مادة الرانيتيدين من الصيدليات

الخميس، 02 أبريل 2020 09:12 م
"صحة الكويت": سحب جميع المستحضرات التى تحتوى على مادة الرانيتيدين من الصيدليات أدوية
إيمان حنا

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أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله البدر، إصدار إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، قراراً بسحب جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة الرانيتيدين من صيدليات الكويت. وفق صحيفة القبس الكويتية.

وقال البدر إن هذا القرار جاء بناء على توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والنتائج الأخيرة للدراسات، والتى أكدت زيادة تركيز شوائب N- Nitrosodimethylamine» NDMA» في بعض الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة «رانيتيدين».

وأوضح أن هذا الأمر يحصل مع مرور الوقت وعند تخزينها فى دراجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة، ما يؤدى إلى تعرض المريض لمستويات أعلى من النسب الآمنة المسموح بها لهذه الشوائب.

يُذكر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، قامت فى سبتمبر 2019، بتعليق تسجيل جميع أدوية «الرانيتيدين» والتي تستخدم لعلاج الحموضة والارتجاع المعدى، كإجراء احترازي حتى استكمال الدراسات النهائية للكشف عن مستويات هذه الشوائب واعتماد النسب الآمنة المسموح بها.


وزارة الصحة الكويتية

الكويت

كورونا

صيدليات الكويت

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