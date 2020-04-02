سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى لمنع التزاحم لأول مرة فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا اليوم تجربة جديدة، لأول مرة، حيث خصص بنك مصر سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى، تيسرا على المواطنين ومنعا للتزاحم على ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى محافظة المنيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع تزاحم المواطنين ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تواجدت السيارة فى عزبة المصاص وحى شاهين بمدينة المنيا، منذ الصباح الباكر، بهدف الحد من التجمعات. وقد شهدت السيارة إقبال كبير من المواطنين، وقام عدد من الشباب بتنظيم عمليات السحب .



لأول مرة فى المنيا.. سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى

ومن ناحية أخرى، شنت الوحدة المحلية ببنى مزار حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأعمال البناء المخالف، حيث تمكنت من إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بحوض الخزام بالمدينة، بالإضافة لإزالة حالتى تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 220 متر مربع بقرية صندفا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة .

فيما قامت شركة مياه الشرب بالمحافظة بتعقيم الأماكن العامة بكافة الفروع، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وقد كلف المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مدير عام فرع أبو قرقاص بتعقيم الأماكن العامة داخل المركز، بالتعاون مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

بينما أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن توفير مقاعد أمام البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى للعملاء تيسرا لهم فى صرف المقررات التموينية ومنع التجمعات والتكدس، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .كانت المنيا قد اتخذت عدة إجراءات احترازية منها توفير مقاعد داخل مراكز الشباب بمختلف مراكز المحافظة، لمنع الزحام وكذلك أمام ماكينات الصراف الآلى .



لأول مرة فى المنيا.. سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى