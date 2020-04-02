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زامبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:00 م
زامبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة زامبيا، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

فيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس. 
 
وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وذكر وزير الصحة الكويتى اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 81.
 
تايلاند أعلنت تسجيل 104 إصابات جديدة بالفيروس، فضلا عن 3 وفيات إضافية، واترتفع عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا ارتفع إلى 73522 حالة، والوفيات إلى 872.
 
وتتوقع بولندا ذروة في حالات الإصابة بالفيروس في أبريل، بعد إجمالي إصابات بلغ 2554 و43 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية، ثم وصل إلى عدد كبير من دول العالم، وتسعى كبرى شركات الأدوية ومعامل الأبحاث فى كافة أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.
 

 


كورونا

زامبيا

اخبار فيروس كورونا

وفيات فيروس كورونا

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