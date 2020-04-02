رويترز: إيرانيون استهدفوا البريد الإلكترونى لموظفى منظمة الصحة العالمية

رويترز

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن مخترقين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكترونى الشخصية لموظفين في منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.

ولم يتضح إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس تتعرض لهجومات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء.

وكانت رويترز ذكرت فى مارس، أن الهجمات التي تتعرض لها منظمة الصحة العالمية والمنظمات المشاركة لها زادت بأكثر من مثليها منذ بداية أزمة فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص على مستوى العالم.

وقالت أربعة مصادر جرى إطلاعها على الهجمات إن أحدث محاولة اختراق مستمرة منذ الثاني من مارس وشملت محاولة سرقة كلمات السر من موظفى منظمة الصحة عبر إرسال رسائل مصممة بحيث تحاكى خدمات جوجل الإلكترونية إلى حسابات البريد الإلكترونى الشخصية للموظفين، وهى تقنية اختراق إلكتروني مشهورة يطلق عليها "التصيد".

وأكدت رويترز، هذه النتائج بعد مراجعة سلسلة من المواقع الإلكترونية التى تشمل محتوى مضر وغيرها من البيانات.

وقال أحد المصادر، ويعمل في شركة تكنولوجيا كبيرة تراقب نشاط الهجمات الإلكترونية الضارة على الإنترنت "شهدنا بعض الاستهداف ممن يبدو أنهم مخترقون تدعمهم الحكومة الإيرانية استهدفوا منظمات الصحة العالمية بشكل عام عبر التصيد".