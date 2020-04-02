اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 06:37 م
خالد صلاح
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روسيا تقدم مساعدة إنسانية لصربيا على خلفية تفشى "كوفيد-19"

الخميس، 02 أبريل 2020 06:20 م
روسيا تقدم مساعدة إنسانية لصربيا على خلفية تفشى "كوفيد-19" كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلن الكرملين، اليوم الخميس، بأن روسيا ستقدم لصربيا مساعدات إنسانية على خلفية تفشي فيروس "كورونا".
 
نشرت الخارجية الروسية صورا لطائرة المساعدات الروسية، التي وصلت إلى نيويورك، لدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.
 
 وجاء في بيان الكرملين، عقب محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش: "انطلاقا من روح العلاقات الروسية-الصربية التقليدية، جرى الاتفاق على تقديم مساعدة إنسانية لصربيا من أجل مكافحة انتشار العدوى. وستقدم وزارة الدفاع الروسية هذه المساعدة، بما في ذلك إرسال المتخصصين".
وكانت وزارة الداخلية الصربية، قد اقترحت في وقت سابق على حكومة البلاد التوجه إلى روسيا بطلب المساعدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
 
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حينها أنه ليس هناك شك بأن مناشدات صربيا للمساعدة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، ستلقى الاهتمام اللازم، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلد حليف لروسيا كصربيا.

الكرملين

صربيا

كورونا

وباء عالمي

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