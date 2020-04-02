رجال الأمن يرفعون العلم الأمريكى على مدينة والت ديزنى رغم إغلاقها.. فيديو

كتب محمد شعلان

رغم اغلاق مدينة عالم والت ديزني، يواظب حراس الأمن في المدينة على رفع العلم الأمريكي كل يوم كرمز تعبيري لرفع الروح المعنوية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لحراس الامن وهم يرفعون العلم الأمريكي ويؤدون التحية العسكرية أمامه لدعم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وأعلنت شركة والت ديزني أن ديزني لاند وعالم والت ديزنى سيستمر غلقهما حتى اشعار آخر بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

Despite the closure of Walt Disney World during the novel coronavirus pandemic, security guards continue to raise the American flag each and every day as an inspiring symbol of perseverance. https://t.co/V7zC9j260X pic.twitter.com/WNi7HBMEQT — ABC News (@ABC) April 2, 2020

جدير بالذكر أن القرار من البداية كان غلق المتنزهات الترفيهية بسبب تفشي الفيروس التاجي بدءًا من 14 مارس وحتى نهاية الشهر، ومع ذلك، تحدث البيان عن إغلاق لكل من ديزني لاند بولاية كاليفورنيا وعالم والت ديزني في فلوريدا "حتى إشعار آخر"، بحسب FOX NEWS.



رفع العلم الامريكى على مدينة ديزنى

وجاء في البيان: "نتيجة لهذا الوباء غير المسبوق وتماشيا مع التوجيه الذي قدمه خبراء الصحة والمسئولون الحكوميون، سيظل منتجع ديزنى لاند ومنتجع والت ديزنى العالمى مغلقين حتى إشعار آخر"، كما ستواصل الشركة دفع الرواتب للموظفين العاملين في الحديقة حتى أبريل.

كانت شركة والت ديزني تدفع لأعضاء فريق التمثيل منذ إغلاق الحدائق، وفي ضوء هذه الأزمة المستمرة والمعقدة بشكل متزايد، فقد اتخذت إدارة الشركة قرارا بتمديد دفع رسوم لأعضاء الحدائق والمنتجعات حتى 18 أبريل".

وكشفت صور عن خلو متنزه ديزنى وورلد الترفيهى، وهى واحدة من المرات القليلة التى تم إغلاقها فى تاريخها الممتد 48 عامًا، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، إذ عادة ما تفتح المتنزهات الترفيهية 365 يومًا فى السنة، حتى فى عطلات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وتظهر صور الحديقة التى التقطتها طائرة بدون طيار جميع الرحلات المغلقة دون أى ضيوف أو موظفين يعملون.