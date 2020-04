رجال الأمن يرفعون العلم الأمريكى على مدينة والت ديزنى رغم إغلاقها.. فيديو

رغم اغلاق مدينة عالم والت ديزني، يواظب حراس الأمن في المدينة على رفع العلم الأمريكي كل يوم كرمز تعبيري لرفع الروح المعنوية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو لحراس الامن وهم يرفعون العلم الأمريكي ويؤدون التحية العسكرية أمامه لدعم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وأعلنت شركة والت ديزني أن ديزني لاند وعالم والت ديزنى سيستمر غلقهما حتى اشعار آخر بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

Despite the closure of Walt Disney World during the novel coronavirus pandemic, security guards continue to raise the American flag each and every day as an inspiring symbol of perseverance. https://t.co/V7zC9j260X pic.twitter.com/WNi7HBMEQT