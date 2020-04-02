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دفن زعيم قبيلة بجنوب أفريقيا داخل سيارته المحببه إليه تنفيذا لوصيته.. فيديو وصور

الخميس، 02 أبريل 2020 07:09 م
دفن زعيم قبيلة بجنوب أفريقيا داخل سيارته المحببه إليه تنفيذا لوصيته.. فيديو وصور دفن الزعيم فى السيارة
كتب محمد جمال

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أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن زعيما تقليديا، لإحدى القبائل في جنوب إفريقيا، دفن داخل سيارته المرسيدس التي كان يعشقها، استجابة لوصيته، وذكرت الصحيفة أن عائلة الزعيم تشيكيدي بيستو، 72 عاما، الأب لـ6 أبناء، لبت رغبته الأخيرة التي طلبها قبل وفاته، واقتيد السيارة إلى مثواه الأخير على ظهر مقطورة كبيرة تحمل المرسيدس البيضاء وهو داخلها ببدلة بيضاء، ويده على المقود.

دفن
دفن

 

ووفقا للصحيفة، فإن قبر الزعيم الإفريقي، حفر بمواصفات خاصة، ليسع سيارة المرسيدس بينز من عام 1980.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرويين خالفوا قواعد الإغلاق والحجر الصحي لحضور جنازة الزعيم المحترم في أوساطهم، وصاحب سلسلة متاجر كبرى سابقا.

مراسم الدفن
مراسم الدفن

 

وقالت ابنة بيستو، سيفورا ليتواكا، 49 عاما، إن والدها رجل أعمال ثري، وكان لديه أسطول من سيارات مرسيدس، وقبل نحو عامين اشترى سيارة مرسيدس بنز مستعملة، لم يمض وقت طويل قبل أن تتعطل، لكنه كان يقضي الكثير من وقته فيها خارج المنزل، على حد قولها.

وأضافت: “لم يستطع قيادتها، لكنه كان سعيدا بالجلوس وراء المقود، مستمعا إلى مشغل الأقراص، وطلب منا أن ندفنه فيها”.

الزعيم يمسك بعجلة القيادة
الزعيم يمسك بعجلة القيادة

 

مراسم الدفن 2
مراسم الدفن 

 


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مراسم دفن

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