حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا من برلمان الطلائع بسفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، على خروج فرق من إدارة الشباب والرياضة بسفاجا من خلال نادى المتطوعين وبرلمان الطلائع فى حملات التوعية بطرق الوقاية من العدوى من خلال إعداد مجموعة من ملصقات الإعلامية للتوعية بطرق الوقاية ولصقها على الجدران، والحديث المباشر مع أصحاب التجارية والمواطنين.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن أعضاء من الشباب والفتيات قدموا خدمة متميزة فى مجتمعهم سواءً كانوا أعضاء البرلمان الطلائع أو غيرهم من مجموعات الشباب المختلفة، وقيامهم بتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المغربى وعى الشباب وحرصهم على المشاركة فى حملات التنظيف والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية والشبابية والرياضية مع التزامهم التام بكافة الإجراءات الوقائية والسلامة وهو ما يعكس مدى الحس الوطنى الذى يتمتع به الشباب.

وكانت أكدت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا على مشاركة فرقة مجهزة من جمعية الهلال الأحمر والغرفة التجارية بالبحر الأحمر ، فى تطهير وتعقيم مناطق متفرقه بمدينة سفاجا ، فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس مدينة سفاجا ، أن الفرقة برئاسة كلا من وائل محمد جاد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة و خالد محمد سيد مستشار الغرفة التجارية بالبحر الأحمر و انطونيس صلاح محروس عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والهلال الأحمر، وبمشاركة 27 فرد بسيارات خاصة و18ماكينة رش محمولة على الأكتاف لتطهير وتعقيم مدينة سفاجا.

وأضافت المغربى أن الفرقة بالتعاون مع إدارات الوحدة المحلية المعنية " النظافة والبيئة والدفاع الشعبى وإدارة الشباب والرياضة " تمكنوا من تعقيم وتطهير ثلاث مناطق وهى الأشغال العسكرية وسفاجا البلد ومنطقة مجلس المدينة.

وأشارت المغربى إلى قيام جمعية الهلال الأحمر والغرفة التجارية بالبحر الأحمر بعمل حملة توعية موسعة فى كافة ربوع سفاجا من خلال رسائل صوتية عبر مكبرات الصوت على سيارات تجوب جميع شوارع المدينة.



حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بالبحر الأحمر



حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بالبحر الأحمر