اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 07:04 ص
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تضامن إسنا: وردنا 5267 ربط معاش جديد تكافل وكرامة وندفع مستحقات مارس وأبريل

الخميس، 02 أبريل 2020 07:00 ص
تضامن إسنا: وردنا 5267 ربط معاش جديد تكافل وكرامة وندفع مستحقات مارس وأبريل مدير تضامن إسنا: وردنا 5267 ربط معاش جديد تكافل وكرامة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمود إبراهيم الضوي مدير إدارة التضامن الإجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه وردت إلي إدارة التضامن بإسنا 5267 ربط معاش جديد تكافل وكرامة وتحديث معاشات ضمانية، وذلك حرصاً من وزارة التضامن الإجتماعي في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد لدعم وخدمة المواطنين، حيث قامت الوزارة بدفع مستحقات شهري (مارس وأبريل) بنظام الدفع المباشر للمواطنين بالبريد (الحوالات البريدية) دون الإنتظار لطبع الفيزات التي قد تستغرق وقت أطول.

وأضاف مدير إدارة التضامن الإجتماعى بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم الفيزات للمواطنين بعد طبعها، مناشداً المواطنين بضرورة الإستعلام عن تلك الأسماء من خلال وحدات التضامن التابعة لمحل إقامتهم، وذلك إعتباراً من أول الشهر الجارى حيث تم تعليق الإسماء بلوحة الاعلانات بالوحدات، حيث سيتم الصرف إعتباراً من 15 أبريل الجارى وحتى 30 أبريل، وذلك من مكاتب البريد التابعة لكل قرية علي أن يحضر المواطن ببطاقة الرقم القومي وصورة منها، وناشدت إدارة التضامن بإسنا كافة المواطنين حرصاً علي سلامتهم عدم التكدس والزحام علي وحدات التضامن أو التزاحم أمام مكاتب البريد، حيث أنه سيكون هناك وقت كافي للإستعلام بالوحدة ووقت كببر وكافي للصرف بمكاتب البريد.

وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، عن عدم تلقي أى شكاوي ورقية بإدارة خدمة المواطنين والإقتصار علي رابط منظومة الشكاوي والخط الساخن 16528، والبلاغات علي تليفون المديرية رقم 0952372455- فاكس 0952372455، وذلك عبر إيميل مديرية التضامن الاجتماعى  sh3onluxor@yahoo.com، ورابط منظومه الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء www.shakwa.eg، مضيفاً أنه يأتي هذا الإجراء للحد من إحتمالات العدوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية إحتمالات أو فرص للعدوي بالفيروس.

 


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