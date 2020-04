بوريس جونسون يصفق لتحية الأطقم الطبية فى فيديو جديد: أنتم مصدر إلهام

ظهر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا فى فيديو جديد، يقدم التحية للأطقم الطبية والعاملين فى القطاع الصحى، من خلال التصفيق، لتحية مجهوداتهم فى مواجهة ومكافحة فيروس كورونا القاتل المستجد.

ونشر بوريس جونسون، فيديو جديد عبر حسابه الرسمى بتويتر، يقدم التحية للأطقم الطبيةن وعلق عليه :"شكر لكل العاملين فى القطاع الصحى الوطنى، لكل ما تبذلونه فى مواجهة كورونا، أنتم حقيقى مصدر إلهام، التصفيق لمن يرعون صحتنا، شكرا ليوم الخميس".

Thank you to the NHS and all of our critical workers for all you are doing to fight #coronavirus. You really are an inspiration. #ClapForOurCarers #ThankYouThursday #ClapForKeyWorkers pic.twitter.com/SRm2cAkAnQ