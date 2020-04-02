الكرملين: لا يمكن لأى دولة بمفردها محاربة فيروس كورونا بشكل فعال

وقال نيكيفوروف - في تصريح صحفى اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" - : "إننا على أعتاب ذروة الارتفاع في تفشي الفيروس"، متوقعًا أن ينتهي بحلول الصيف.

ورجح أن تأتي ذروة انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في روسيا في منتصف الأسبوع المقبل.

من جانبه، توقع مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية المعدية بموسكو أن تستمر ذروة انتشار (كوفيد-19) في روسيا في غضون 10 أيام، مشيرًا إلى احتمال أن تستمر هذه الذروة في أسوأ الحالات خلال شهري مايو ويونيو القادمين.

يُذكر أن عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في عموم روسيا ارتفع اليوم إلى 3548 مصابًا، بعد تسجيل 771 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، منها 595 في العاصمة موسكو.

وكان الكرملين، أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى اليوم الخميس، سلسلة اتصالات مع زعماء عدد من دول العالم، وسيلقي كلمة متلفزة جديدة إلى الشعب الروسي على خلفية استمرار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.