الكرملين: لا يمكن لأى دولة بمفردها محاربة فيروس كورونا بشكل فعال

اكد المتحدث باسم الرئيس الروسى ديمترى بيسكوف، إن التعاون الدولي في مكافحة فيروس كورونا ضروري، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس بشكل فعال، وقال بيسكوف -في سياق تعليقه على المساعدة الإنسانية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الانتقادات موجودة بشكل دائم، ولكن في الوقت نفسه ، يعد التعاون الدولي في مكافحة الفيروس التاجي بُعدًا مهمًا للغاية لنشاط أي دولة ، وهو بُعد ضروري، لأنه بدون التعاون الدولي، لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحارب الفيروس التاجي بشكل فعال".
من جانبه أعلن كبير أخصائي الأمراض المعدية بالوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، أن ذروة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن الوباء سيختفى بحلول الصيف.
وقال نيكيفوروف - في تصريح صحفى اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" - : "إننا على أعتاب ذروة الارتفاع في تفشي الفيروس"، متوقعًا أن ينتهي بحلول الصيف.
ورجح أن تأتي ذروة انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في روسيا في منتصف الأسبوع المقبل.
من جانبه، توقع مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية المعدية بموسكو أن تستمر ذروة انتشار (كوفيد-19) في روسيا في غضون 10 أيام، مشيرًا إلى احتمال أن تستمر هذه الذروة في أسوأ الحالات خلال شهري مايو ويونيو القادمين.
يُذكر أن عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في عموم روسيا ارتفع اليوم إلى 3548 مصابًا، بعد تسجيل 771 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، منها 595 في العاصمة موسكو.
وكان الكرملين، أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجرى اليوم الخميس، سلسلة اتصالات مع زعماء عدد من دول العالم، وسيلقي كلمة متلفزة جديدة إلى الشعب الروسي على خلفية استمرار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين ) دميتري بيسكوف في تصريح صحفي، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية: "إن جدول أعمال الرئيس بوتين اليوم يتضمن عدة اتصالات هاتفية مع شركاء دوليين، متعهدا بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن لاحقا".
وأضاف بيسكوف :" أن الرئيس الروسي يعمل حاليا على نص كلمته الجديدة إلى الشعب الروسي، التي من المتوقع أن تبث اليوم الخميس
وكان الرئيس الروسي في كلمته الأولى إلى الشعب الروسي في 25 مارس الماضي قد أعلن عن سلسلة إجراءات تهدف إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أبرزها إعلان الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة بهدف تقليص تحركات المواطنين.
وسُجلت في روسيا حتى الآن 3548 إصابة مؤكدة و30 وفاة بسبب كورونا.
وكانت روسيا، قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنها سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد من الإصابات بكورونا بواقع أكثر من 180 ألف إصابة، وهو تقريبا 20 بالمئة من عدد الإصابات في العالم.
ولا تزال روسيا تسيطر نسبيا على تفشي الفيروس في البلاد، حيث سجلت حتى الآن 2337 إصابة، و17 حالة وفاة.
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