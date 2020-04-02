القومى للمرأة يعلن تلقى شكاوى العاملات المتضررات بسبب كورونا على الخط الساخن 15115

كتب محمود راغب

يواصل مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة تلقيه جميع شكاوى السيدات وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية من خلال الخط المختصر للمكتب 15115، وعبر الرسائل على تطبيق الواتس اب على رقم 01007525600 وعبر رسائل صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أن المكتب يقدم المشورات القانونية والإجتماعية مجاناً للسيدات، كما يقدم المساعدة المجانية فى حالة التقاضى من خلال إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، كما يحيل المكتب الشكاوى الوارده اليه إلى جهات الاختصاص ويتابعها لحلها.

واوضحت أن المكتب يتلقى شكاوى العاملات بالقطاع العام والحكومة اللاتى يتعرضن إلى تعسف فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" ،حيث يرسل المكتب شكاوى العاملات الى الجهات المختصة لدراستها و اتخاذ كافة الإجراءات .

كما يتلقي المكتب أيضا شكاوى الأحوال الشخصية ،وطلبات الضمان الاجتماعى ، وشكاوى العنف ضد المرأة، والميراث ،و يقدم المكتب الدعم النفسى والقانونى للمعنفات.

وكان المجلس القومى للمرأة أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس حرص المجلس على تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية الوقائية حفاظاً على سلامة الموظفات والموظفين والذى يسهم بدوره فى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ، موضحة أن المجلس قام بإلغاء نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة الإلكترونية ، كما قام المجلس بتخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة عام إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء و الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة.