اليوم السابع
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ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 37

الخميس، 02 أبريل 2020 03:57 ص
ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 37 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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قالت وزارة الصحة فى المكسيك، يوم الأربعاء، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 37 حالة مقابل 29 فى اليوم السابق، وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع أيضا إلى 1378 مقابل 1215 فى اليوم السابق.

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 فى اليوم السابق.

وأضافت أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة فى اليوم السابق، وقالت وزارة الصحة فى المكسيك، يوم الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 فى اليوم السابق.

 

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8، وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء الماضى ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 405 حالات.

 

 


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