ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 73522 حالة و872 وفاة

رويترز

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة، بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872 حالة.

وأوضحت البيانات، أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنت أمس، الأربعاء، تمديد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك حتى 19 أبريل على الأقل.

يأتى هذا فيما قال الدكتور أحمد خيمر، عالم الفيروسات بجامعة برلين، إن ألمانيا اتبعت استراتيجية، أن فيروس كورونا هو وباء في ألمانيا قبل إعلان منظمة الصحة العالمية، واستعد الشعب الألماني لهذا الوباء، وكعادة الشعب الألماني يقف كرجل واحد لمواجهة الكوارث، وقام أحد العلماء بتشخيص مرضى الفيروس حتى في بداية الإصابة، وتقوم ألمانيا بفحص 200 ألف شخص كل أسبوع، ومع مطلع الأسبوع القادم سيصل العدد إلى 500 ألف شخص.