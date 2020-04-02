اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 07:53 ص
خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 73522 حالة و872 وفاة

الخميس، 02 أبريل 2020 06:50 ص
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 73522 حالة و872 وفاة غلق حدود ألمانيا - أرشيفية
رويترز

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 أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة، بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872 حالة.
 
وأوضحت البيانات، أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140 حالة.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنت أمس، الأربعاء، تمديد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك حتى 19 أبريل على الأقل.
 
يأتى هذا فيما قال الدكتور أحمد خيمر، عالم الفيروسات بجامعة برلين، إن ألمانيا اتبعت استراتيجية، أن فيروس كورونا هو وباء في ألمانيا قبل إعلان منظمة الصحة العالمية، واستعد الشعب الألماني لهذا الوباء، وكعادة الشعب الألماني يقف كرجل واحد لمواجهة الكوارث، وقام أحد العلماء بتشخيص مرضى الفيروس حتى في بداية الإصابة، وتقوم ألمانيا بفحص 200 ألف شخص كل أسبوع، ومع مطلع الأسبوع القادم سيصل العدد إلى 500 ألف شخص.
 
وأضاف ، أن ألمانيا ستتمكن من معرفة أماكن العدوى فيها خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة أن 33% من مصابي الفيروس لا يظهر عليهم المرض ولا أعراضه، وبدأت ألمانيا في تحديد اختبار مناسب لمعرفة الأشخص الذين لديهم أجسام مضادة.
 
وأوضح أن تكلفة تحليل الأجسام المضادة حتى هذه اللحظة لم تحدد لأن الاختبار قيد الدراسة، إلا أن ما تردد أن التكلفة ستكون باهظة ووزارة الصحة الألمانية أعلنت تكفلها بتلك التكلفة، وسيتم الاعتماد على الأشخاص أصحاب المناعة في الانتاج والعمل، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت 5 أدوية مضادة للفيروسات وألمانيا تطبق واحد فقط منهم وجاري إجراء التجارب عليه.
 

 


صحة

كورونا

ألمانيا

حالات

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