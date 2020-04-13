اليوم السابع
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40 اعتداءً حوثيًا على مواقع وقوات الجيش اليمنى

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:00 ص
40 اعتداءً حوثيًا على مواقع وقوات الجيش اليمنى عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

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ارتكبت مليشيات الحوثي، 40 اعتداءً على مواقع وقوات الجيش اليمنى بعدد من جبهات مسرح العمليات القتالية، مواصلة بذلك اعتداءاتها المسلحة رغم التزام الجيش بوقف إطلاق النار الذى أعلنه تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى قوله، إن اعتداءات الميليشيات الحوثية شملت الهجمات لمحاولة التقدم، وإطلاق الصواريخ على المنازل والأحياء والمعسكرات، واستحداث الخنادق والتحصينات وحشد التعزيزات وقصف مواقع الجيش الوطنى بمختلف أنواع الأسلحة، وشنت الميليشيات خمسة هجمات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة على مواقع للجيش، منها ثلاثة هجمات فى جبهات صرواح والمشجح والمخدرة غربى محافظة مأرب، وهجوم آخر فى الصياحى غرب مدينة تعز، وهجوم خامس بمختلف أنواع الأسلحة مع قصف مدفعى وحشد تعزيزات على مواقع الجيش فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقى صنعاء.

وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثى ارتكبت 31 اعتداءً من خلال قصف مكثّف بقذائف المدفعية والهاون وبالأعيرة المختلفة طالت مواقع الجيش غرب محافظة تعز، وجبهات حرض وحيران وعاهم بمحافظة حجة وجبهات المهاشمة واليتمة وشرق الحزم بمحافظة الجوف.

ولفت إلى استحداث المليشيات خنادق وأنفاق وتحصينات فى مثلث عاهم بمحافظة حجّة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع الجيش، إضافة إلى إطلاق صاروخين أحدهما أطلقته من غرب صرواح واستهدف منزل الشيخ على حسن بن غريب بمدينة مأرب، ما أدى إلى تدمير جزء من المنزل وألحق أضرارًا بالمنازل المجاورة، فيما استهدفت الميليشيات بالصاروخ الثانى معسكر صحن الوطن بمدينة مأرب.

 


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