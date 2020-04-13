وفاة صديق للرئيس الأمريكى متأثرا بإصابته بكورونا

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توفى ستانلى تشيرا، صديق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأحد المتبرعين لحملته الانتخابية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19"، وأشارت مصادر ذات صلة بمؤسسة " كراون أكويزيشنز " التى كان تشيرا يمتلكها ويديرها إلى أنه كان فى أواخر عقده السبعين من العمر.

وكان ترامب، قد تحدث خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة.

يذكر أن، فيروس كورونا قتل نحو 20 ألفا و600 أمريكى حتى الآن وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد حث حكام الولايات الأمريكية، على مزيد من التعب والجهد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الدولة الأولى عالميا فى تحقيق الإصابات اليومية.

وقال ترامب عبر تويتر، "أيها المحافظون، احصلوا على برامج وأجهزة اختبار ولاياتكم بشكل مثالى، كونوا مستعدين، تحدث أشياء كبيرة، لا اعذار.. الحكومة الفدرالية موجودة للمساعدة.. نحن نختبر أكثر من أى بلد فى العالم. أيضا ، استعد مع أقنعة الوجه".